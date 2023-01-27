В Евросоюзе заявили о переходе России к новой стадии СВО

Генсек ЕСВС Станнино заявил, что Россия перевела ход СВО на Украине на новую стадию

Россия перевела ход специальной военной операции (СВО) на Украине на новую стадию, заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Стефано Станнино на пресс-конференции в Токио. Его цитирует Associated Press.

«Поставки оружия — это следствие изменения обстановки на фронте и действий России, которая перевела на другую стадию ход боевых действий», — сказал генсек организации.

По словам Станнино, страны Евросоюза, поставляя оружие, дают возможность Украине защититься от «варварских атак» российской армии.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против РФ, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.