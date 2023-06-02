Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:59, 2 июня 2023Интернет и СМИ

В Польше рассказали о кражах и возвращении в страну девяностых

Журналист INN Poland: в Польшу вернулись «лихие девяностые» вместе с кражами в магазинах

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Польшу вернулись «лихие девяностые», а вместе с ними кражи в магазинах и угоны автомобилей. В стране царит атмосфера страха, неуверенности и недоверия, рассказал обозреватель издания INN Poland Конрад Багиньский.

«Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти», — объяснил журналист.

По его словам, когда покупатель заходит в продуктовую лавку, продавец смотрит на него как на потенциального вора. Обозреватель отметил, что из тех владельцев магазинов, с кем он общалсся, не было ни одного, кто бы не жаловался на грабителей.

«Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу», — поделился в статье Багиньский.

По его словам, он переглянулся с сотрудницей кассы, которая сказала, что подобные инциденты происходят все чаще.

В конце статьи журналист выразил мнение, что за последние два — три года с Польшей что-то произошло, но непонятно что именно.

В марте польская газета Rzeczpospolita написала, что экономический кризис 2022 года привел к всплеску магазинных краж в Польше — их число выросло почти на треть. В статье уточняется, что большинство пойманных за воровство съедали продукты прямо в магазинах. Вынужденные кражи становятся настоящим испытанием для магазинов розничной торговли в Польше, также говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России сформируют две армии и новые подразделения ВС
    Мужчина разделся догола в ватиканском соборе Святого Петра
    Сенат США одобрил повышение потолка госдолга
    В России захотели ограничить параллельный импорт вычислительной техники
    Девушка увидела историю поиска отчима и пожалела
    В Польше рассказали о кражах и возвращении в страну девяностых
    США протестировали приложение для охоты за поддерживающими Россию украинцами
    Зеленского назвали прикрытием группы олигархов
    Россиянка побывала в Абхазии и описала отдых фразой «страшилки не подтвердились»
    Украинский пленный признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.