В Польше рассказали о кражах и возвращении в страну девяностых

Журналист INN Poland: в Польшу вернулись «лихие девяностые» вместе с кражами в магазинах

В Польшу вернулись «лихие девяностые», а вместе с ними кражи в магазинах и угоны автомобилей. В стране царит атмосфера страха, неуверенности и недоверия, рассказал обозреватель издания INN Poland Конрад Багиньский.

«Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти», — объяснил журналист.

По его словам, когда покупатель заходит в продуктовую лавку, продавец смотрит на него как на потенциального вора. Обозреватель отметил, что из тех владельцев магазинов, с кем он общалсся, не было ни одного, кто бы не жаловался на грабителей.

«Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу», — поделился в статье Багиньский.

По его словам, он переглянулся с сотрудницей кассы, которая сказала, что подобные инциденты происходят все чаще.

В конце статьи журналист выразил мнение, что за последние два — три года с Польшей что-то произошло, но непонятно что именно.

В марте польская газета Rzeczpospolita написала, что экономический кризис 2022 года привел к всплеску магазинных краж в Польше — их число выросло почти на треть. В статье уточняется, что большинство пойманных за воровство съедали продукты прямо в магазинах. Вынужденные кражи становятся настоящим испытанием для магазинов розничной торговли в Польше, также говорится в материале.