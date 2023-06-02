Работа российского танка в Марьинке попала на видео

«РВ» опубликовала кадры работы российского танка в городской застройке Марьинки ДНР

Видео работы российского танка в городской застройке Марьинки Донецкой народной республики (ДНР) опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На представленных кадрах, снятых с беспилотника, видно, как машина выдвигается на позицию и начинает вести огонь вдоль улицы. Сам танк окружен разрушенными постройками.

Ранее украинские военные аналитики сообщили, что в Марьинке сложилась крайне тяжелая для Вооруженных сил Украины ситуация: российские военнослужащие при поддержке танков и авиации прорывают оборону украинской армии.

