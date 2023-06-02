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19:48, 2 июня 2023Силовые структуры

Девять россиянок оштрафовали за мошенничество с материнским капиталом

В Ульяновске девять женщин оштрафовали по делу о мошенничестве с материнским капиталом

Фото: Олег Елков / ТАСС

В Ульяновске 41-летнюю представительницу кредитно-потребительского кооператива «Региональный центр микрофинансирования» осудили на три года по делу о мошенничестве с материнским капиталом. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Ульяновской области Евгений Словцов.

По ходатайству следствия на автомобиль женщины Lexus RX300 стоимостью 5 миллионов рублей был наложен арест. Девять россиянок, которые по просьбе фигурантки согласились заключить фиктивные договоры и обналичить маткапитал, были оштрафованы. Ущерб от действий десяти фигуранток составил 4,7 миллиона рублей.

По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2021 года представитель кооператива убедила жительниц региона, у которых были сертификаты на маткапитал, заключить договоры целевого займа на улучшение жилищных условий. После этого аферистка нашла непригодные для жизни дома, которые стоили намного ниже размера маткапитала. Затем она оформила сделки в Пенсионном фонде, а оставшиеся деньги поделила с матерями.

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    Елизавета Новикова
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