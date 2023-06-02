Минобороны заявило об ударе по прикрывающим военные объекты ВСУ средствам ПВО
Минобороны заявило о групповом ударе по прикрывающим военные объекты ВСУ средствам ПВОСюжетМинобороны:
Российские военные нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО), которые прикрывали ключевые объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что удар по критическим объектам военной инфраструктуры Украины был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
«Все назначенные объекты поражены», — отчитались в Минобороны.
Ранее оборонное ведомство заявило об уничтожении последнего боевого корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса.