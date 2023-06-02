Минобороны заявило об ударе по прикрывающим военные объекты ВСУ средствам ПВО

Минобороны заявило о групповом ударе по прикрывающим военные объекты ВСУ средствам ПВО

Российские военные нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО), которые прикрывали ключевые объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар по критическим объектам военной инфраструктуры Украины был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены», — отчитались в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство заявило об уничтожении последнего боевого корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса.