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14:07, 2 июня 2023Россия

Минобороны заявило об ударе по прикрывающим военные объекты ВСУ средствам ПВО

Минобороны заявило о групповом ударе по прикрывающим военные объекты ВСУ средствам ПВО
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО), которые прикрывали ключевые объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар по критическим объектам военной инфраструктуры Украины был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены», — отчитались в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство заявило об уничтожении последнего боевого корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса.

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    Анастасия Шейкина
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