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13:15, 2 июня 2023Бывший СССР

Европейские лидеры попросили у Молдавии два килограмма черешни

Глава МИД Молдавии рассказал о просьбе европейских лидеров привезти два килограмма черешни

Фото: Cyrus Crossan / Unsplash

Европейские лидеры на саммите Европейского политического сообщества попросили главу Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николая Попеску привезти им два килограмма черешни. Слова министра передает молдавское издание «Realitatea».

«То ли в шутку, то ли всерьез, но некоторые делегаты попросили меня, чтобы в следующий раз, когда я к ним приеду, привез пару килограммов черешни. Они действительно говорили, что наша черешня превосходна», — рассказал Попеску.

Министр отметил, что все главы европейских государств оказались довольны визитом в Молдавию, и добавил, что для выполнения просьбы ему предстоит выяснить, из какого региона страны на саммит была привезена черешня.

Ранее председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко назвал прошедший саммит политическим шабашем. «Мы считаем, что это шоу, которое устроили европейцы в знак поддержки Санду, которая стремится в Евросоюз», — заявил Клименко.

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    Алевтина Запольская
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