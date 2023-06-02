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19:52, 2 июня 2023Экономика

Российский миллиардер осудил идею сбора денег за использование иностранного ПО

Миллиардер Мордашов выступил против введения сбора за использование иностранного ПО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов осудил идею введения обязательного сбора для компаний, использующих иностранное программное обеспечение (ПО). Свою позицию он высказал в интервью РИА Новости.

По мнению Мордашова, логика властей заключается в следующем — сейчас российские компании пользуются иностранными программами «в автономном режиме» и не платят за них, поэтому с них можно собирать деньги в бюджет. Миллиардер подчеркнул, что не разделяет эту идею по ряду причин.

Во-первых, российские фирмы остались без поддержки зарубежных провайдеров — «очень важного ресурса», из-за чего их бизнес страдает. Во-вторых, на этом фоне крупные компании вынуждены вкладывать большие средства в разработку отечественного ПО. В частности, в металлургическом секторе сами фирмы покрывают 90 процентов таких инвестиций. Наделять компании дополнительной финансовой нагрузкой в таких условиях неправильно, заявил Мордашов.

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С предложением ввести специальный сбор для пользователей зарубежного софта ранее выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его мнению, мера поможет мотивировать их переходить на отечественные решения. Половину собранной таким образом суммы глава правительства счел нужным направлять на грантовую поддержку российских IT-компаний, а остаток — на формирование залоговой массы для льготного кредитования отрасли.

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