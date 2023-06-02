Российский миллиардер осудил идею сбора денег за использование иностранного ПО

Миллиардер Мордашов выступил против введения сбора за использование иностранного ПО

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов осудил идею введения обязательного сбора для компаний, использующих иностранное программное обеспечение (ПО). Свою позицию он высказал в интервью РИА Новости.

По мнению Мордашова, логика властей заключается в следующем — сейчас российские компании пользуются иностранными программами «в автономном режиме» и не платят за них, поэтому с них можно собирать деньги в бюджет. Миллиардер подчеркнул, что не разделяет эту идею по ряду причин.

Во-первых, российские фирмы остались без поддержки зарубежных провайдеров — «очень важного ресурса», из-за чего их бизнес страдает. Во-вторых, на этом фоне крупные компании вынуждены вкладывать большие средства в разработку отечественного ПО. В частности, в металлургическом секторе сами фирмы покрывают 90 процентов таких инвестиций. Наделять компании дополнительной финансовой нагрузкой в таких условиях неправильно, заявил Мордашов.

С предложением ввести специальный сбор для пользователей зарубежного софта ранее выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его мнению, мера поможет мотивировать их переходить на отечественные решения. Половину собранной таким образом суммы глава правительства счел нужным направлять на грантовую поддержку российских IT-компаний, а остаток — на формирование залоговой массы для льготного кредитования отрасли.

