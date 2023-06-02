Следовавшая GPS туристка сбилась с пути и утопила машину в море

Big Island Now: на Гавайях туристка поехала купаться, заблудилась и утопила машину в море

На Гавайях туристка сбилась с пути из-за ошибки GPS и утопила машину в море. Об этом сообщает Big Island Now.

Уточняется, что путешественница на автомобиле Ford Edge в одиночку поехала на поиски прибрежного города Кайлуа-Кона для купания и четко следовала навигатору. Однако девушка заблудилась и вместо намеченной цели оказалась у гавани для малых лодок Хонокохау. Там машина съехала в воду и начала тонуть.

На помощь туристке пришли очевидцы, проплывавшие мимо на лодке. Они подняли девушку и доставили ее до берега. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, которые вытащили машину из воды.

Ранее американец прожил в своей машине целую неделю, после того как навигатор проложил его маршрут по дороге, закрытой из-за сильного снегопада. Мужчина безрезультатно пытался развернуть машину с помощью бензопилы и веревки.