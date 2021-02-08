Мужчина доверился навигатору и провел неделю в заваленной снегом машине

Американец прожил в своей машине целую неделю, после того как навигатор проложил его маршрут по дороге, закрытой из-за сильного снегопада. Об этом сообщает издание The Associated Press.

29-летний житель Даунивилла, штат Калифорния, Харланд Эрлс (Harland Earls) поехал навестить друзей в Грасс-Валли. В тот день, 24 января, главная дорога через горный перевал Доннер была закрыта из-за сильного снегопада, обрушившегося на Калифорнию. Мужчина сообщил своей подруге, что поедет по другому шоссе, однако доверился навигатору, перестроившему маршрут по-иному.

В общей сложности тогда выпало до восьми футов снега (2,44 метра), и пикап Эрлса застрял на заваленном участке удаленной дороги. Американец безрезультатно пытался развернуть машину с помощью бензопилы и веревки. С наступлением ночи водителю пришлось заночевать в машине. С собой у него были две банки фасоли, немного хлеба и пара сосисок. Он использовал пропановый обогреватель, хранившийся в багажнике, и растапливал снег в воду для питья. Чтобы не замерзнуть, Эрлс примотал свои штанины к ботинкам клейкой лентой.

Его мобильный телефон несколько дней не заряжался из-за влаги. По словам матери Эрлса, чтобы высушить гаджет, он положил устройство в пакет с лапшой быстрого приготовления и грелкой для рук. В один из дней он увидел вертолет и подал дымовой сигнал — на расстеленном брезенте сжег все предметы, которые смог найти в пикапе, однако аппарат пролетел мимо.

Члены семьи, обеспокоенные отсутствием Эрлса, некоторое время пытались найти его самостоятельно. О его исчезновении они сообщили 30 января. На следующий день, когда местные власти начали обыск территории с воздуха и на снегоходах, Эрлзс пристегнул пару сноубордов к ногам, использовав их как снегоступы, прошел около четырех миль (6,44 километра) до ближайшей возвышенности и позвонил в службу спасения.

Звонок прервался, однако диспетчерам удалось вычислить его местоположение по GPS. Мужчина был экстренно эвакуирован экипажем вертолета.

В феврале сообщалось о поисках пропавшего мужчины на побережье Барбадоса. Мужчина пошел купаться в шторм, последний раз его видели на пляже в районе курорта Сансет Крест 2 февраля.