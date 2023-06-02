Выручка нефтесервисных компаний в России достигла рекордного уровня

Выручка нефтесервисных компаний в России в 2022 году достигла рекордных 1,79 трлн руб.

Выручка нефтесервисных компаний в России в 2022 году достигла рекордного уровня как минимум с 2018 года и составила 1,79 триллиона рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что в прошлом году максимальный заработок получили предприятия во всех сегментах нефтесервисного рынка. В частности, объем рынка бурения в 2022 году вырос на 15,6 процента до 609 миллиардов рублей. Проходка в бурении увеличилась на 8,4 процента до 28,4 миллиона метров, количество новых скважин – на 6,8 процента до 7866.

Помимо этого, выручка рынка гидроразрыва пласта увеличилась в 2022 году на 13,9 процента до 90 миллиардов рублей. Объем рынка геолого-разведочных работ в России в прошлом году также увеличился на 13,7 процента до 249 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что компания SLB (прежнее название — Schlumberger), которая является одной из крупнейших нефтесервисных корпораций мира, ограничила операционную деятельность в России, чтобы продолжить работать в условиях введенных санкций.