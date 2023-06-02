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15:25, 2 июня 2023Бывший СССР

В МИД Украины ответили на призыв Венгрии не допустить контрнаступления ВСУ

Спикер МИД Украины Николенко призвал премьера Венгрии Орбана не подрывать единство в ЕС

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Спикер украинского МИД Олег Николенко ответил на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, Киев будет готов к мирным переговорам только после «полного выведения российских войск с территории Украины».

Николенко также призвал Орбана «начать действовать», в частности — потребовать от Москвы «вернуть российскую армию на российскую территорию», присоединиться к международной изоляции России и «не подрывать единство в ЕС».

Ранее премьер Венгрии призывал не допускать контрнаступления ВСУ, поскольку оно приведет к эскалации конфликта. По его мнению, международное сообщество должно сделать все возможное для прекращения огня и начала переговоров до того, как украинские войска начнут наступательные действия.

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    Алевтина Запольская
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