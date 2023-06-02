В Белгородской области опровергли данные о новой попытке прорыва диверсантов ВСУ

Оперштаб Белгородской области опроверг данные о новой попытке прорыва диверсантов ВСУ

Оперштаб Белгородской области опроверг данные о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает РИА Новости.

Ранее несколько Telegram-каналов стали распространять информацию, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) «атакуют рубежи Белгородской области». «Это фейк», — заявили в оперштабе.

1 июня Министерство обороны отчиталось о том, что противник предпринял попытку вторжения на территорию России в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Их атаки отразили российские Вооруженные силы, пограничники и другие подразделения ФСБ, бойцы ВСУ были отброшены, добавили в оборонном ведомстве.

Также 1 июня жителям Белгородской области поступали фейковые звонки якобы от территориальной обороны с призывом уехать из региона. В местном оперштабе заявили, что это «совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев».