Стало известно о тайном послании миллионера-педофила накануне самоубийства

AP: миллиардер-педофил Эпштейн пытался связаться с другим педофилом накануне самоубийства

Незадолго до того как миллиардер Джеффри Эпштейн совершил суицид в своей тюремной камере, он попытался отправить письмо другому печально известному педофилу Ларри Нассару. Однако записка так и не была получена адресатом,

пишет Associated Press.

Информация, до сих пор бывшая тайной, стала известна из документов, полученных редакцией AP. В отчетах из 4000 страниц в том числе содержится неоткрытое письмо Эпштейна к Нассару. Последний на протяжении десятилетий совершал сексуальное насилие над молодыми девушками.

«Похоже, Эпштейн отправил его по почте, и оно было возвращено ему обратно», — говорил один из следователей, обнаружив письмо после самоубийства Эпштейна.

Нассар в январе 2021-го был приговорен к 175 годам тюремного заключения, его признали виновным в сексуальных домогательствах. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

Эпштейну же предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. Его задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке, а в августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса.