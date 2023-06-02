Зеленский обсудил с Шольцем подготовку к саммиту по миру

Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Шольцем подготовку к «мирному саммиту»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем подготовку к «мирному саммиту». Встреча политиков состоялась на полях саммита Евросоюза в Кишиневе, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Во время встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем мы обсудили совместную подготовку к глобальному саммиту мира и вовлечение в него как можно большего числа участников», — отметил Зеленский.

Политик также поблагодарил Шольца «за поддержку украинской формулы мира и готовность присоединиться к ее реализации».

В четверг Владимир Зеленский подтвердил организацию саммита для обсуждения его мирного плана. По словам политика, украинские власти хотят привлечь как можно больше стран к участию в мероприятии, по этой причине дата проведения не была утверждена.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев вместе с партнерами намерен провести мировой саммит без России. Как он утверждал, украинская сторона формирует планы мероприятия, чтобы в ходе встречи с мировыми лидерами повысить уровень поддержки республики в вопросе прекращения конфликта.