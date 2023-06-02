Врач назвал грозящий потерей конечности продукт

Флеболог Шипилов: алкоголь может привести к образованию тромбов и потере конечности

Употребление горячительных напитков грозит опасными последствиями для сосудов, предупредил флеболог Андрей Шипилов. Грозящий привести к потере конечности продукт он назвал в беседе с e1.ru.

По словам врача, оказывая прямое токсическое действие на внутреннюю оболочку сосудов, алкоголь становится причиной облитерирующего тромбангиита — заболевания, которое характеризуется воспалением оболочек артерий и вен на ногах и образованием в них тромбов. «При отсутствии специального лечения [оно] может стать причиной потери конечности. Кроме того, алкоголь способствует выведению жидкости из кровяного русла, что приводит к сгущению крови и повышению риска образования тромбов», — заявил Шипилов.

Он уточнил, что такое состояние особенно опасно у пациентов, уже имеющих признаки варикозной болезни и с диагностированным повышенным риском тромбообразования.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала отказаться от творожных сырков россиянам с проблемами желудочно-кишечного тракта. Прежде всего она посоветовала не есть сырки людям с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению содержания глюкозы в крови.