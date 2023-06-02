В российском регионе пропала 25-летняя дизайнер

«112»: российский дизайнер Валентина Гаврилова пропала на Кубани 28 мая

На Кубани пропала без вести дизайнер Валентина Гаврилова, которая в последний раз выходила на связь 28 мая. Подробности публикуют администраторы Telegram-канала «112».

Известно, что 25-летняя девушка в день исчезновения связывалась с матерью, написав ей сообщение со следующим содержанием: «Села в такси, скоро буду на вокзале». Пропавшая собиралась в Киров на собеседование по работе, но до места назначения не добралась.

Сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что в поезд россиянка так и не садилась. Сейчас Гаврилову ищут полиция и волонтеры упомянутого региона. На данный момент информации о ее возможном местонахождении нет.

В апреле в Хабаровске также пропали четверо воспитанников детдома. Сначала исчезли пять воспитанников российского детского дома — местонахождение одного из них установили. Четырех оставшихся подростков, которые не вернулись в детский дом в назначенное время, ищут.