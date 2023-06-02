Красная панда сбежала из зоопарка и посетила продуктовый магазин

ITV News: в Великобритании красная панда сбежала из зоопарка и бродила по улицам города

В Великобритании красная панда по кличке Сандара сбежала из вольера в зоопарке и посетила местный продуктовый магазин. Об этом сообщает ITV News.

Панда появилась в зоопарке в городе Ньюки, графство Корнуолл, в начале мая, а уже через месяц ей удалось сбежать. Бродящую по улицам города панду заметил продавец фруктов из компании FreshPoint Local. «Один из наших сотрудников увидел, как кто-то бежит по улице. Он заметил, что это точно не кошка или собака, и позвал коллег», — рассказывает директор компании Рейчел Крейз.

Продавцам удалось заманить Сандару в магазин яблоком. Затем они позвонили в полицию. Диспетчер рассмеялся, узнав о неожиданном посетителе торговой точки, и отправил туда наряд полиции. Он также оповестил сотрудников зоопарка о том, где находится беглянка.

Правоохранителям удалось быстро поймать Сандару сетью. Как рассказала Крейз, панде такой поворот событий не очень понравился, но вскоре ее все-таки вернули в зоопарк. «Нечасто полиция Ньюки приходит на помощь сбежавшей из зоопарка красной панде, которую нашли продавцы фруктов. Спасение панд пока не входит в нашу программу подготовки», — пошутил сотрудник полиции Корнуолла.

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