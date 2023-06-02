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14:10, 2 июня 2023Из жизни

Женщина вернулась с работы и обнаружила в своей квартире скорбящих вокруг гроба

SCMP: китаянка устроила зал прощания в квартире арендаторши в ее отсутствие

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Жительница Китая пришла домой с работы и обнаружила, что хозяйка квартиры, которую она арендовала, устроила в ее спальне поминальный зал. Об этом сообщает SCMP.

Женщине по фамилии Ван, проживающей в городе Шанхай, позвонила дочь хозяйки ее съемной квартиры и попросила пожить в гостинице пару дней. Она заявила, что ей нужно использовать квартиру Ван в качестве зала прощаний. Арендаторша бросилась домой и обнаружила, что в ее отсутствие в спальне жилища установили гроб, и там уже собрались скорбящие родственники. Китаянка отправилась в гостиницу, но была в таком шоке от увиденного, что отказалась от аренды и подала в суд на владелицу жилья за нарушение договора.

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Хозяйка по фамилии Ли заявила, что раньше в этой квартире проживал пожилой член ее семьи, и согласно местным традициям, именно там должно было пройти прощание. Женщина также напомнила, что оплатила проживание Ван в гостинице и вернула помещение в первоначальный вид после мероприятия.

Тем не менее суд встал на сторону Ван и постановил, что Ли должна принести ей официальные извинения и выплатить компенсацию в размере восьми тысяч юаней (91,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что арендодатель в ирландском городе Голуэй пропилил входную дверь циркулярной пилой и напал на жильца из-за спора о неоплаченной аренде. Мужчина заявил, что после нападения он обратился в полицию, но до сих пор опасается за безопасность своей семьи.

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    Алиса Дмитриева
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