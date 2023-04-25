Арендодатель пропилил дверь неплательщика циркулярной пилой и попал на видео

The Sun: арендодатель напал на жильца с циркулярной пилой из-за спора об арендной плате

Арендодатель в ирландском городе Голуэй пропилил входную дверь циркулярной пилой и напал на жильца из-за спора о неоплаченной аренде. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание The Sun.

Арендатор Мухаммед Рахил снял произошедшее на видео. На записи, сделанной изнутри квартиры, видно, как арендодатель начинает распиливать дверь при помощи электроинструмента. Жилец открывает дверь и говорит агрессору, что позвонит в полицию, после чего отступает внутрь.

После этого арендодатель бросает в неплательщика работающую пилу. Мужчина в последний момент успевает увернуться от опасного орудия.

Рахил рассказал, что пытался перевести владельцу недвижимости деньги, но его платежи возвращались. Он утверждает, что отложил деньги на случай, если арендодатель свяжется с ним. Мужчина заявил, что после нападения он обратился в полицию, но до сих пор опасается за безопасность своей семьи. Он добавил, что всю ночь не мог заснуть из страха, что владелец квартиры вернется.

Полицейские ведут расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Мельбурн обнаружила, что мастер, который в течение года тайком приходил к ней домой для осуществления мелкого ремонта, на самом деле был владельцем недвижимости. Женщина позвонила в общество защиты прав потребителей и заявила, что арендодатель нарушил арендный контракт.