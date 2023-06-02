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15:39, 2 июня 2023Бывший СССР

Рогов допустил использование ракет Storm Shadow для ударов по Бердянску

Рогов: удар по порту в Бердянске мог быть нанесен ракетами Storm Shadow

Кадр: Telegram-канал Владимира Рогова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что удар по порту в Бердянске мог быть нанесен ракетами Storm Shadow, передает ТАСС.

«Похоже, речь идет о Storm Shadow, но ждем более подробной информации от нашего военного ведомства. Сейчас идут оперативные действия, но все службы — и скорая помощь, и МЧС — сейчас на объекте, на месте», — заявил Рогов.

Ранее стало известно, что от удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по морскому порту в Бердянске пострадали и были госпитализированы девять человек.

2 июня ВСУ атаковали морской порт в Бердянске Запорожской области. Удар был нанесен примерно в 12:00 (совпадает с мск).

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    Алевтина Запольская
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