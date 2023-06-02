Последствия новых ударов ВСУ по Шебекино показали на видео

Военкор «Известий» Сафиулин показал последствия новых ударов ВСУ по Шебекино

В пятницу, 2 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Последствия обстрела показал военкор Александр Сафиулин, видео которого опубликовано на сайте «Известий».

На кадрах видно дым над частным сектором города. Журналист предположил, что удар был прицельным. Сафиулин также показал последствия попадания по жилому дому. По его словам, прилет произошел примерно за полчаса до записи видео. Военкор запечатлел дымящуюся крышу и валяющиеся на дороге обломки кровли. «Таких ударов по всему городу крайне много», — сказал он.

Сафиулин также показал трехэтажное здание в центре Шебекино, по которому попал один из снарядов. Кроме того, он продемонстрировал осколок боеприпаса. По его словам, вся улица «без стекол, разнесена». Крыша также пострадала и у одной из жилых пятиэтажек. В радиусе нескольких метров от дома видно обломки кровли.

По словам Сафиулина, в городе слышно работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 2 июня ВСУ продолжили обстрел Шебекинского городского округа. При этом он подчеркнул, что ночь в регионе прошла относительно спокойно. Днем стало известно, что украинские войска ударили по участку автодороги в поселке Маслова Пристань.