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11:44, 2 июня 2023Россия

Появились кадры обстрелянной ВСУ дороги в Белгородской области

Shot опубликовал кадры обстрелянной ВСУ дороги в Масловой Пристани Белгородской области

В сети появились кадры обстрелянной Вооруженными силами Украины (ВСУ) дороги в Шебекинском городском округе. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что на обочине стоит много машин, рядом с дорогой от загоревшейся травы валит дым. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

Украина атаковала Шебекинский городской округ 2 июня. Под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили. В одном из авто ехали две женщины, которые погибли на месте от полученных травм. Еще два человека пострадали, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Шебекино и ранее подвергалось массированным обстрелам со стороны Украины. Днем ранее, 1 июня, украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

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    Анастасия Шейкина
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