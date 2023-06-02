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22:49, 2 июня 2023Россия

Шесть человек пострадали и двое погибли при обстреле села в Белгородской области

Гладков: шесть человек пострадали и двое погибли при обстреле села в Белгородской области

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Шесть человек пострадали и двое погибли при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Соболевка Валуйского района в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел велся из «Градов». Погибшие находились во дворах своих домов и скончались от полученных травм.

Пострадали двое детей, мальчик 13 лет с переломом плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями глаза, у двоих мужчин и двух женщин множественные осколочные ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

После прямого попадания снаряда загорелась хозяйственная постройка и гараж в двух частных домовладениях, на месте работают пожарные. У четырех домов посечены фасады, заборы, повреждены окна, у одного из них пробита крыша.

Ранее 2 июня Гладков сообщил, что после прямого попадания снаряда в частный дом в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области начался пожар. Также губернатор заявил о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) в Корочанском районе.

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    Марина Совина
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