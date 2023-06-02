На популярном российском курорте сильно подешевело жилье

SRG: Сочи занял первое место по снижению цен на вторичное жилье

По итогам мая 2023 года Сочи стал российским городом, где сильнее всего подешевело вторичное жилье. О том, что популярный курорт занял первое место в топе по снижению цен, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование компании SRG.

За месяц стоимость квадратного метра «вторички» снизилась в 10 из 50 городов с крупнейшими рынками вторичного жилья. В Сочи метр упал в цене на 2,15 процента, до 235,7 тысячи рублей. Второе место в рейтинге занял Оренбург, где готовые квартиры подешевели на 1,72 процента, до 69,5 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул Брянск со снижением на 1,15 процента, до 72,3 тысячи рублей.

Удешевление больше чем на процент также зафиксировано в Твери — минус 1,06, до 86 тысяч рублей. Еще в шести городах «квадрат» потерял в цене от 0,08 до 0,66 процента: такая динамика наблюдается в Иваново, Севастополе, Туле, Воронеже, Балашихе и Барнауле.

В Москве квадратный метр подорожал на 1,55 процента, достигнув 288,7 тысячи рублей — самая высокая цена в России. Сочи оказался на втором месте по стоимости метра. Дальше расположился Санкт-Петербург (199,3 тысячи рублей), «вторичка» в котором в мае подорожала на 0,12 процента.

Ранее инвестор Екатерина Позднякова заявила, что Сочи является небезопасным городом для заработка на жилье. По ее сломан, многие инвесторы, купившие объекта на курорте в 2020-2021 годах, столкнулись с проблемами при продаже.