В ЕС подняли вопрос о возможном шпионаже при помощи смартфонов

Евродепутат Аримон выразил обеспокоенность из-за возможного шпионажа при помощи смартфонов

Программное обеспечение современных смартфонов не исключает возможность сбора персональных данных, прослушки и получения сторонними лицами доступа к микрофону, заявил депутат Европарламента от Бельгии Паскаль Аримон. В своем обращении к Еврокомиссии «Смартфоны как шпионские устройства» Аримон спросил, какие меры для защиты пользователей принимаются на официальном уровне. «Лента.ру» изучила текст письма депутата.

«Часто подозревают, что приложения для смартфонов включают микрофон телефона без запроса, чтобы тайно подслушивать разговоры и телефонные звонки (...). В свою очередь, это может привести к нежелательному профилированию и таргетингу», — напомнил парламентарий.

Такие технологии, как ультразвуковое отслеживание между устройствами, позволяют приложениям получать доступ к микрофону устройства и тем самым получать доступ к конфиденциальным личным данным без явного согласия конечного пользователя Паскаль Аримон депутат Европарламента от Бельгии

Он подчеркнул, что европейское законодательство запрещает любой сбор данных через смартфоны без согласия на это пользователя.

«Учитывая, что переговоры между Европарламентом и Советом [Евросоюза] зашли в тупик, маловероятно, что положение о конфиденциальности и электронных коммуникациях вступит в силу в ближайшее время», — уточнил Аримон.

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии за разъяснениями о принятых ей мерах относительно вышеуказанной проблемы.

«Какие защитные меры уже доступны конечным пользователям для эффективного предотвращения сбора информации терминальными устройствами без разрешения? (...) Что еще делает Комиссия, чтобы эффективно предотвратить сбор данных терминальными устройствами без согласия конечного пользователя?» — спросил член Европарламента.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием телефонов производства американской компании Apple и получила доказательства ее сотрудничества с Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Согласно опубликованному заявлению, ведомству удалось обнаружить аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения. Сообщалось, что заражены были несколько тысяч смартфонов производства компании Apple.

Сообщалось, что ФСБ также выявила случаи заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны Североатлантического альянса и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.