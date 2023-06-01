Песков ответил на вопрос о заражении шпионским ПО телефонов в Кремле

Песков заявил, что ему неизвестно о случаях заражения шпионским ПО телефонов в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о случаях заражения шпионским программным обеспечением (ПО) телефонов в Кремле, передает РИА Новости.

Ранее специалисты ФСБ обнаружили аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, в результате чего несколько тысяч телефонных аппаратов Apple были заражены.

«Мне неизвестно об этом. Я еще раз повторяю, эти вопросы относятся к категории таких специфичных вопросов, которые в ведении специальных служб. Мне об этом ничего не известно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли случаи заражения шпионским ПО телефонов в Кремле.

Песков также заявил, что Кремль не может ограничивать чиновников в использовании iPhone. При этом, добавил представитель Кремля, сотрудникам администрации главы государства запрещено использовать их в служебных целях, так как такая практика неприемлема.