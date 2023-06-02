Японцев призвали прятаться от шторма

Reuters: власти призвали японцев эвакуироваться из-за надвигающегося шторма «Мавар»

На некоторые части Японии обрушились проливные дожди из-за надвигающегося тропического шторма «Мавар». Власти страны призвали почти 1,3 миллиона граждан эвакуироваться, сообщает Reuters.

Шторм пройдет к югу от главного острова Хонсю на пути к Тихому океану, но синоптики предупреждают, что созданный штормом влажный воздух может спровоцировать сильные осадки в других локациях. Более 300 авиарейсов и 52 парома были отменены, несколько железнодорожных линий приостановили работу.

Из-за дождей уровень нескольких японских рек поднялся до максимальной отметки, однако сообщений о наводнениях и оползнях не было. Японское метеорологическое агентство предупредило о возможных наводнениях в западной части островов Сикоку и Хонсю. На территории Хонсю ожидается выпадение 350 миллиметров осадков за сутки, на Сикоку за три часа выпало 162,5 миллиметра осадков.

Ранее «Мавар» причислялся к классу тайфунов. 24 мая он прошел по остров Гуам в США, став мощнейшим тайфуном за последние 20 лет. Местным жителям было приказано эвакуироваться из низменных районов и укрыться в бетонных постройках.