В России ограничили время работы таксистов

Правительство России ограничило работу таксистов-физлиц до 12 часов в сутки с 1 сентября

В России ограничили время работы водителей такси, являющихся физическими лицами. Соответствующее постановление опубликовало правительство, пишет ТАСС.

В частности, работу таксистов-физлиц ограничили до 12 часов в сутки. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

«Нормальная продолжительность рабочего времени физлица [водителя такси] должна составлять не более 40 часов в календарную неделю», — уточняется в документе.

Однако если ежедневную продолжительность дня соблюсти не получается, то возможно вести суммированный учет рабочего дня, при котором «продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов». Это время может быть увеличено, но не более чем на два часа для «завершения заказа легкового такси».

С 1 марта в России заработали новые правила для водителей такси и общественного транспорта. К управлению автобусами, троллейбусами, трамваями не допускаются люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

