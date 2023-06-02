Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:10, 2 июня 2023Россия

В России ограничили время работы таксистов

Правительство России ограничило работу таксистов-физлиц до 12 часов в сутки с 1 сентября

Фото: Unsplash

В России ограничили время работы водителей такси, являющихся физическими лицами. Соответствующее постановление опубликовало правительство, пишет ТАСС.

В частности, работу таксистов-физлиц ограничили до 12 часов в сутки. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

«Нормальная продолжительность рабочего времени физлица [водителя такси] должна составлять не более 40 часов в календарную неделю», — уточняется в документе.

Однако если ежедневную продолжительность дня соблюсти не получается, то возможно вести суммированный учет рабочего дня, при котором «продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов». Это время может быть увеличено, но не более чем на два часа для «завершения заказа легкового такси».

С 1 марта в России заработали новые правила для водителей такси и общественного транспорта. К управлению автобусами, троллейбусами, трамваями не допускаются люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России утвердили запрещающий пользоваться машиной перечень неисправностей
    Вучич объяснил отказ ввести санкции против России после беседы с Зеленским
    В СНБО Украины высказались о возможности переговоров с Россией
    В России ограничили время работы таксистов
    Россиянам запретили ездить на зимней резине летом
    В США указали на возможность Байдена не дожить до конца президентского срока
    Шесть человек пострадали и двое погибли при обстреле села в Белгородской области
    В США заявили о провале санкций против Сирии
    Игравшего в России футболиста признали лучшим в Италии
    Белый дом высказался по вопросу вступления Украины в НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.