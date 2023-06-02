Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 2 июня 2023Россия

Значение атакованных дронами ВСУ объектов ТЭК под Смоленском объяснили

Аналитик Юшков: атакованные дронами ВСУ объекты ТЭК под Смоленском местного значения

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Атакованные дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в деревнях Пересна и Дивасы Смоленской области, скорее всего, являются объектами только местного значения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Я сомневаюсь в том, что это какой-то крупный объект. Скорее всего, это объекты местного значения. Если говорить про нефть, то нефтеперерабатывающего завода там нет. Крупных нефтепроводов там тоже не должно проходить, как и газопроводов», — сообщил эксперт.

Скорее всего, это либо топливная база, либо наливная эстакада, где идет перевалка железной дороги на автоцистерны или наоборот, либо газораспределительная станция

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее стало известно, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в деревне Пересна и в деревне Дивасы Смоленской области. Это подтвердил губернатор российского региона Василий Анохин. По данным властей, в результате произошедшего никто не пострадал. Критических повреждений и пожаров также удалось избежать, пояснил смоленский губернатор.

До этого источник Telegram-канала Shot рассказал, что в Смоленской области дроны атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости
    Беспилотники атаковали три российских региона. Что известно о последствиях?
    В России запустят уникальные шоу
    Очевидец описал момент работы системы ПВО в Курске
    Писателя Шендеровича не пустили в Грузию
    Треть россиян призналась в опасениях покупать авто из-за рубежа
    Российский экс-замминистра заметил под своей машиной подозрительного мужчину
    Значение атакованных дронами ВСУ объектов ТЭК под Смоленском объяснили
    Раскрыта стоимость посещения сезонного бассейна под открытым небом в Москве
    Федор Емельяненко призвал на законодательном уровне запретить поп-ММА
    В ФРГ признали пагубные последствия поставок Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.