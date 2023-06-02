Значение атакованных дронами ВСУ объектов ТЭК под Смоленском объяснили

Аналитик Юшков: атакованные дронами ВСУ объекты ТЭК под Смоленском местного значения

Атакованные дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в деревнях Пересна и Дивасы Смоленской области, скорее всего, являются объектами только местного значения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Я сомневаюсь в том, что это какой-то крупный объект. Скорее всего, это объекты местного значения. Если говорить про нефть, то нефтеперерабатывающего завода там нет. Крупных нефтепроводов там тоже не должно проходить, как и газопроводов», — сообщил эксперт.

Скорее всего, это либо топливная база, либо наливная эстакада, где идет перевалка железной дороги на автоцистерны или наоборот, либо газораспределительная станция Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее стало известно, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в деревне Пересна и в деревне Дивасы Смоленской области. Это подтвердил губернатор российского региона Василий Анохин. По данным властей, в результате произошедшего никто не пострадал. Критических повреждений и пожаров также удалось избежать, пояснил смоленский губернатор.

До этого источник Telegram-канала Shot рассказал, что в Смоленской области дроны атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции.