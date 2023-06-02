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07:45, 2 июня 2023Культура

Опубликован трейлер второго сезона продолжения «Секса в большом городе»

В сети появился трейлер второго сезона продолжения сериала «Секс в большом городе»

В сети появился трейлер второго сезона сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Видеоролик доступен YouTube-канале стримингового сервиса Max.

Шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды. Также ожидается появление Джона Корбетта, который вновь исполнит роль Эйдана Шоу.

Продолжение «Секса в большом городе» выйдет на стриминговом сервисе Max 22 июня и будет состоять из 11 эпизодов. В день премьеры покажут сразу две серии шоу.

Ранее сообщалось, что англоканадская актриса Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в сериале «И просто так». По данным Deadline, артистка появится в одной сцене в финале второго сезона шоу. Детали сюжета проекта не раскрываются, однако известно, что Саманта Джонс не будет взаимодействовать с другими героинями сериала.

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    Марина Совина
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