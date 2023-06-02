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14:29, 2 июня 2023Россия

Власти приостановили движение пригородных поездов в Шебекино из-за обстрелов ВСУ

Власти приостановили движение поездов из Белгорода в Шебекинский округ из-за обстрелов

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov / Telegram / Reuters

Движение пригородных поездов из Белгорода в поселок Нежеголь Шебекинского округа решили приостановить с 3 июня из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О этом заявили власти приграничного российского региона, комментарий приводится в Telegram-канале местного правительства.

О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры проинформируют дополнительно, заверили власти Белгородской области.

До этого глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал о планах доставки воды и медикаментов для жителей.

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    Анна Щербакова
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