Власти приостановили движение пригородных поездов в Шебекино из-за обстрелов ВСУ

Власти приостановили движение поездов из Белгорода в Шебекинский округ из-за обстрелов

Движение пригородных поездов из Белгорода в поселок Нежеголь Шебекинского округа решили приостановить с 3 июня из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О этом заявили власти приграничного российского региона, комментарий приводится в Telegram-канале местного правительства.

О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры проинформируют дополнительно, заверили власти Белгородской области.

До этого глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал о планах доставки воды и медикаментов для жителей.