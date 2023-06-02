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12:34, 2 июня 2023Россия

Глава Шебекино сообщил о планах доставки воды и медикаментов в город

Глава Шебекино Жданов сообщил о планах доставки воды и медикаментов в город

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram / Reuters

В Шебекино для оставшихся жителей планируется организовать доставку воды и медикаментов. Об этом заявил глава городской администрации Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

«Понимаем, что в городе Шебекино остаётся достаточно большое количество жителей, поэтому сейчас прорабатываем вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек», — пояснил он.

Жданов добавил, что сотрудники сетевых и ресурсоснабжающих организаций в ближайшее время начнут восстанавливать мобильную связь, электро- и водоснабжение.

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За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня, украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили.

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    Никита Абрамов
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