Глава Шебекино сообщил о планах доставки воды и медикаментов в город

Глава Шебекино Жданов сообщил о планах доставки воды и медикаментов в город

В Шебекино для оставшихся жителей планируется организовать доставку воды и медикаментов. Об этом заявил глава городской администрации Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

«Понимаем, что в городе Шебекино остаётся достаточно большое количество жителей, поэтому сейчас прорабатываем вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек», — пояснил он.

Жданов добавил, что сотрудники сетевых и ресурсоснабжающих организаций в ближайшее время начнут восстанавливать мобильную связь, электро- и водоснабжение.

За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня, украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили.