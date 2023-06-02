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10:47, 2 июня 2023Мир

Стало известно о работе судьи по делу Трампа на его компанию

ABC: рассматривающий дело экс-президента США Трампа судья ранее работал на его компанию

Фото: Curtis Means / Reuters

Судья Элвин Геллерштейн, который рассматривает дело экс-президента США Дональда Трампа в окружном суде, ранее работал в фирме Stroock & Stroock & Lavan, где в том числе занимался юридическими делами компании Trump Equitable Fifth Avenue. Об этом сообщает ABC News.

В своем заявлении, направленном адвокатам Трампа и прокуратуре США, судья заверил, что его беспристрастность не может быть обоснованно поставлена ​​под сомнение. Он сообщил, что ушел из Stroock & Stroock & Lavan в 1998 году.

Суд назначил следующее слушание по делу Трампа на 27 июня, для вынесения решения о его передаче в федеральный суд.

Бывшего президента США обвиняют в 34 случаях фальсификации деловых документов. По версии следствия, в 2016 году политик незаконно компенсировал из предвыборного фонда 130 тысяч долларов, которые он выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе в прошлом.

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    Семен Александров
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