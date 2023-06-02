Мужчина разделся догола в ватиканском соборе Святого Петра

«Il Messaggero»: мужчина полностью разделся в ватиканском соборе Святого Петра

Мужчина забрался на алтарь и разделся догола в главном храме римско-католической церкви — соборе Святого Петра. Об этом сообщает газета il Messaggero.

Работники храма и ватиканские жандармы задержали прихожанина и отвели его в участок для опознания и допроса. Многочисленные туристы стали свидетелями акции перед закрытием собора.

В материале говорится, у мужчины есть психические отклонения, во время акции он царапал свое тело ногтями. На фотографиях нарушитель стоит прямо под бронзовым балдахином работы Джанлоренцо Бернини.

Ранее в центре Москвы прихожанин устроил погром в храме Святителя Николая Чудотворца на Щепах. Мужчина пришел в храм вместе со знакомым и сначала вел себя прилично: поставил свечку и пообщался с батюшкой. Однако когда спутник оставил его, россиянин внезапно схватил за шиворот другого посетителя, затем сломал стол и разбил камнем окно. После этого прихожанин разделся догола и начал бегать по территории.