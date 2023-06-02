Вайкуле удивилась информации о прекращении общения с Ротару из-за своего «длинного языка»

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что была удивлена информации о том, что украинская исполнительница София Ротару прекратила общение с ней из-за ее «длинного языка». Об этом она сообщила в эфире одной из программ, передает «Газета.Ru».

Вайкуле призналась, что до сих тепло относится к коллеге, хотя и реже общается с ней, так как Ротару все свое время проводит с близкими.

«Она очень окружена семьей, она в ней живет. Ей, как мне показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу. У нас достаточно близкие отношения. Я много чего знаю о ней, и она обо мне», — отметила артистка.

Ранее бывший директор Ротару Сергей Лавров заявил о том, что украинская исполнительница перестала общаться с Вайкуле. По его словам, Ротару не хочет разговаривать с певицей. «У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно», — добавил он.