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20:42, 2 июня 2023Ценности

Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в бикини

Волейболистка Кайла Симмонс показала фигуру в бикини во время отдыха у бассейна

Фото: @kaykasimmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке девушка предстала во время отдыха у бассейна. Так, она позировала, расстелив полотенце и лежа на животе на фоне пальм. При этом знаменитость надела бикини в бело-розовую клетку, которое состояло из стрингов и топа с треугольными чашками, обнажавшего часть ее груди. Также спортсменка собрала волосы в высокий объемный пучок и дополнила образ золотыми серьгами-кольцами и цепочками с кулоном.

Известно, что ранее, отвечая на вопросы поклонников о своем большом бюсте, Симмонс заявила, что не прибегала к пластике. Кроме того, по словам инфлюэнсерши, в школе она мечтала о маленькой груди, поскольку это облегчило бы ей занятия волейболом.

В апреле Кайла Симмонс опубликовала серию снимков, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни в облегающих джинсах и кроп-топе белого цвета с глубоким декольте, демонстрирующем грудь. При этом в руках знаменитость держит сумку в тон образа, а ее волосы распущены.

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    Карина Черных
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