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12:44, 2 июня 2023Бывший СССР

В России указали на вред для Евросоюза от действий Украины

МИД РФ: Украина нанесет вред ЕС, если не продлит соглашение о транзите российского газа

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Замглавы МИД России Михаил Галузин указал, что Украина нанесет большой вред Евросоюзу, если не продлит соглашение о транзите российского газа после 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Помимо урона покупающим газ из России странам ЕС, Украина в таком случае и сама «выстрелит себе в ногу», поскольку лишится дивидендов от транзита, посчитал Галузин.

«Такая ситуация негативно скажется на энергетической самостоятельности Европы, но, несомненно, вызовет радость Вашингтона, который добивается ее экономической и политической зависимости и стремится максимально нажиться на украинском кризисе», — высказался дипломат.

При этом он пояснил, что на данный момент от Украины не поступало уведомлений о возможном непродлении соглашения, но в Москве этому не удивятся. «Киевский режим рассматривает абсолютно все сферы своей деятельности исключительно через антироссийскую призму и готов идти на любые шаги, чтобы навредить России», — добавил Галузин.

Ранее бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс сообщил, что Украина будет поддерживать транзит российского газа в Европу по своей территории до истечения контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, но продлевать соглашение не намерена.

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    Антон Похиляк
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