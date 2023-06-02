Названа самая популярная версия Windows

Statcounter: рост числа пользователей ОС Windows 11 замедлился

Windows 10 осталась самой популярной операционной системой (ОС) от Microsoft. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на данные агенства Statcounter, согласно которым в мае доля Windows 10 выросла до 72 процентов. Таким образом, вышедшая в 2015 году операционная система до сих пор остается самой популярной ОС от Microsoft.

Второй самой востребованной системой от американской компании специалисты назвали актуальную Windows 11. Однако в мае рост числа пользователей ОС замедлился, доля системы составила всего 23 процента. По словам журналистов, интерес к Windows 11 может привлечь выход обновления Momentum 3.

На третьем месте топа расположилась Windows 7 с долей около 4 процентов. В топ-5 также попали Windows 8.1 и Windows 8, набравшие 0,7 и 0,4 процента соответственно. Авторы отчета отметили, что в рейтинг также включили Windows XP, которая получила долю 0,3 процента. В материале говорится, что в этом году прошло 10 лет с момента окончания поддержки раритетной операционной системы.

Среди российских пользователей самой популярной ОС от Microsoft также осталась Windows 10, доля которой составила 70 процентов. На втором и третьем местах расположились Windows 11 и 7 — с долей 13 и 8 процентов соответственно.

В конце мая операционная система Windows 11 получила третье глобальное обновление Moment 3. Апдейт включил в себя новые настройки конфиденциальности, обновленное меню «Пуск», индикатор работающей сети VPN.