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04:30, 2 июня 2023Наука и техника

Названа самая популярная версия Windows

Statcounter: рост числа пользователей ОС Windows 11 замедлился

Фото: Luke Southern / Unsplash

Windows 10 осталась самой популярной операционной системой (ОС) от Microsoft. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на данные агенства Statcounter, согласно которым в мае доля Windows 10 выросла до 72 процентов. Таким образом, вышедшая в 2015 году операционная система до сих пор остается самой популярной ОС от Microsoft.

Второй самой востребованной системой от американской компании специалисты назвали актуальную Windows 11. Однако в мае рост числа пользователей ОС замедлился, доля системы составила всего 23 процента. По словам журналистов, интерес к Windows 11 может привлечь выход обновления Momentum 3.

На третьем месте топа расположилась Windows 7 с долей около 4 процентов. В топ-5 также попали Windows 8.1 и Windows 8, набравшие 0,7 и 0,4 процента соответственно. Авторы отчета отметили, что в рейтинг также включили Windows XP, которая получила долю 0,3 процента. В материале говорится, что в этом году прошло 10 лет с момента окончания поддержки раритетной операционной системы.

Среди российских пользователей самой популярной ОС от Microsoft также осталась Windows 10, доля которой составила 70 процентов. На втором и третьем местах расположились Windows 11 и 7 — с долей 13 и 8 процентов соответственно.

В конце мая операционная система Windows 11 получила третье глобальное обновление Moment 3. Апдейт включил в себя новые настройки конфиденциальности, обновленное меню «Пуск», индикатор работающей сети VPN.

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    Андрей Ставицкий
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