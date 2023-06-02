Документы Земфиры о втором гражданстве исчезли с сайта суда Парижа

Mash: документы Земфиры о втором гражданстве исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа

Документы российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом), в которых содержалась информация о том, что исполнительница получила французское гражданство, исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в выписке из реестра о регистрации компании в Париже у исполнительницы было указано, что она является гражданкой Франции. В графе «гражданство» у актрисы Ренаты Литвиновой, с которой Рамазанова и открыла бизнес во Франции, было указано только российское.

Сообщается, что документы исчезли с сайта после того, как Земфира опровергла информацию о том, что стала гражданкой Франции. Певица отметила, что у нее «нет и не будет» иного гражданства, кроме российского, а также добавила, что платит налоги в России, несмотря на проживание за границей на протяжении последних полутора лет.