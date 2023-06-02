«Ъ»: Россия экспортировала рекордные объемы зерна по итогам сельхозсезона 2022/23 года

По итогам этого сельскохозяйственного сезона (начался 1 июля 2022 и завершится 30 июня 2023 года) Россия экспортировала рекордные объемы зерна. Об этом в пятницу, 2 июня, пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным «Русагротранса», экспорт российского зерна достигнет 59,3 миллиона тонн, из них 48,2 миллиона тонн — пшеница. Аналитики прогнозируют, что доля российской пшеницы на мировом рынке составит 13 процентов. У Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) похожие прогнозы по объему экспорта зерновых, однако там полагают, что вывоз пшеницы составит 47,5 миллиона тонн. В «Совэконе» считают, что в целом из России в другие страны будет отправлено 55,5 миллиона тонн зерна, из которых 44,5 миллиона тонн — пшеница.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отмечает, что, несмотря на очень большой урожай в мире в этом сезоне, у некоторых стран—производителей зерна «произошла просадка, что открыло окно возможностей для российских экспортеров». Крупные российские экспортеры серьезно нарастили обороты, что привело и к росту выручки.

В будущем сезоне 2023/24 года, по прогнозам «Русагротранса», Россия сохранит статус крупнейшего экспортера пшеницы в мире. Однако, полагает Рылько, конкуренция для российских экспортеров на мировом рынке вырастет. Он отметил, что будущий сезон «может быть тревожным» для растениеводов из-за роста себестоимости зерна на 10–12 процентов на фоне снижения цен.

Источник издания среди крупных экспортеров говорит, что главный вопрос — насколько доходной останется продажа пшеницы. По его словам, цены на юге «пока остаются приемлемыми», но в других регионах «ситуация может быть хуже». При этом собеседник газеты считает, маловероятными прямые внешние ограничения на российскую пшеницу, поскольку «поставки зерна — вопрос продовольственной безопасности, а в дешевой пшенице заинтересованы все».

Правительство России утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня. Как следует из документа, пошлина на пшеницу будет повышена до 17 000 рублей, на ячмень и кукурузу — почти до 15875 рублей. Сейчас они составляют 15 000 рублей и 13 875 рублей соответственно.

В РФ в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих пошлин переведен в рубли.