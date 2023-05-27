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22:37, 27 мая 2023Россия

Правительство утвердило повышение экспортных пошлин на зерно

Правительство РФ утвердило повышение экспортных пошлин на зерно с 1 июня

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Правительство России утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, пошлина на пшеницу будет повышена до 17 000 рублей, на ячмень и кукурузу — почти до 15 875 рублей. Сейчас они составляют 15 000 рублей и 13 875 рублей соответственно. Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года.

В РФ в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих пошлин переведен в рубли.

Ранее депутаты Левой партии бундестага в своем обращении к правительству ФРГ заявили, что Евросоюзу (ЕС) необходимо пересмотреть свою санкционную политику против России и Белоруссии, которая напрямую влияет на экспорт странами зерна и удобрений, так как указанные ограничения ЕС приводят к росту массового голода в мире.

Министерство иностранных дел РФ сообщало, что страны ЕС, вопреки своим заявлениям об отсутствии у них намерений препятствовать поставкам сельскохозяйственной и продовольственной продукции из России, мешают доступу российского зерна на мировые рынки. В ведомстве назвали данную ситуацию целью ЕС, а не следствием санкций в отношении Москвы.

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    Екатерина Подвигина
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