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13:09, 3 июня 2023Россия

Беспилотник взорвался возле нефтеперерабатывающей станции под Смоленском

Baza: возле нефтеперерабатывающей станции под Смоленском взорвался беспилотник
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Возле нефтеперерабатывающей станции, расположенной в Смоленской области, взорвался начиненный двумя килограммами взрывчатки беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел 2 июня около 15:00 на территории станции вблизи деревни Пересна. Согласно информации, беспилотник был самолетного типа (более полутора метров в ширину) с карбюраторным двигателем, на нем был установлен GPS-навигатор.

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Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв, а затем обнаружили в 800 метрах от вертолетной площадки беспилотник и воронку трехметрового диаметра и метровой глубины.

Ранее губернатор российского региона Василий Анохин сообщил, что два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса региона. По его словам, в результате инцидентов никто не пострадал, работа энергосистемы области нарушена не была.

Позднее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков объяснил значение атакованных дронами ВСУ объектов топливно-энергетического комплекса под Смоленском. Он усомнился, что это крупные объекты, скорее всего, они имеют местное значение.

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    Алиса Дмитриева
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