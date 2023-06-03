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21:26, 3 июня 2023Мир

В США пообещали продолжать защищать права человека в Китае и мире

Блинкен: Вашингтон продолжит защищать права человека в Китае и по всему миру

Фото: Lehtikuva / Reuters

Вашингтон продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы как в Китае, так и по всему миру, пообещал госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

С таким заявлением чиновник выступил в преддверии 34-й годовщины студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, которые прошли в 1989 году. Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон считает меры, которые тогда были предприняты для борьбы с митингующими, «жестокой репрессией», направленной китайским правительством против «мирных китайских про-демократических протестующих и их сторонников».

Ранее госсекретарь сообщил о нежелании США вести холодную войну с Китаем. Кроме того, он отметил, что за 30 лет его работы на госслужбе он не видел, чтобы страны Запада, Европы и ведущие партнеры в Азии выработали настолько близкие позиции по Китаю.

4 июня 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь китайские военные расстреляли демонстрантов, выступавших за предоставление демократических свобод и борьбу с коррупцией.

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    Марина Совина
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