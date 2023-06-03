Экс-военный объяснил боязнь действия ПВО на Украине

МК: экс-военный объяснил, почему на Украине боятся своих ПВО больше БПЛА «Герань-2»

Экс-военный объяснил, почему жители Украины боятся своих систем противовоздушной обороны (ПВО) больше, чем БПЛА «Герань-2». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Люди действительно боятся не столько российских ракет и беспилотников — все уже поняли, что по гражданским объектам вы не бьете — сколько своих собственных комплексов ПВО. Зенитные ракеты уже не раз падали на улицы и дома», — сказал он.

По его словам, украинцы подвергаются серьезной опасности из-за западных систем ПВО, поскольку для увеличения дальности полета и возможности поражения целей приходится отключать режим самоликвидации ракет. Из-за этого защита превращается в угрозу, отметил эксперт.

Тем не менее режим самоликвидации реально отключить, напомнил он, но тогда дальность полета ракеты ПВО значительно увеличится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Уточняется, что украинский политик затронул тему дальнейшего усиления оборонных возможностей страны, в частности — систем ПВО.