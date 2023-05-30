Зеленский обсудил с Шольцем усиление системы ПВО на Украине
Президент Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Шольцем усиление системы ПВО на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Глава республики заявил, что они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в ФРГ, а также «дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины», в частности — системы противовоздушной обороны (ПВО).
В середине мая во время поездки украинского президента в Германию Шольц заявлял, что Берлин вместе с партнерами постарается привлечь Москву к ответу за действия на Украине.