Зеленский обсудил с Шольцем усиление системы ПВО на Украине

Президент Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Шольцем усиление системы ПВО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Глава республики заявил, что они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в ФРГ, а также «дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины», в частности — системы противовоздушной обороны (ПВО).

В середине мая во время поездки украинского президента в Германию Шольц заявлял, что Берлин вместе с партнерами постарается привлечь Москву к ответу за действия на Украине.