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17:30, 30 мая 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с Шольцем усиление системы ПВО на Украине

Президент Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Шольцем усиление системы ПВО на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jesco Denzel / Bundesregierung / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Глава республики заявил, что они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в ФРГ, а также «дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины», в частности — системы противовоздушной обороны (ПВО).

В середине мая во время поездки украинского президента в Германию Шольц заявлял, что Берлин вместе с партнерами постарается привлечь Москву к ответу за действия на Украине.

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    Георгий Нестеров
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