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11:39, 3 июня 2023Россия

Медведев отверг вероятность возврата к светлому прошлому для уехавших из России

Медведев: для уехавших из России не будет возврата к светлому европейскому прошлому

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Для уехавших из страны не будет возврата к светлому европейскому прошлому, не только из-за того, что россиян там «не любят и не ждут». Такую вероятность отверг зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик назвал покинувших Россию представителей честной элиты «середнячками», по сравнению с уехавшими в начале XX века писателем Иваном Буниным, певцом Федором Шаляпиным, философами Николаем Бердяевым и Иваном Ильиным.

«Доморощенные аналитики "из бывших", которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины. Россия сегодня — совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом», — считает Медведев.

Также экс-президент России оценил возможность изменения возникшего после спецоперации дискурса развития страны. По его мнению, любой политический лидер, который попробует в будущем изменить его, будет считаться изменником.

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