Медведев оценил возможность изменения возникшего после СВО дискурса развития РФ

Медведев: любой, кто попробует изменить дискурс развития РФ после СВО, будет изменником

Любой политический лидер, который попробует в будущем изменить дискурс развития России, возникший после начала специальной военной операции (СВО), будет считаться изменником. Так перспективы изменения сформировавшегося курса оценил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне», — заявил политик.

Ранее Медведев, рассуждая о гражданах, которые покинули Россию после начала специальной военной операции и стали ее демонизировать, заявил, что в сложные для страны времена приличные люди должны оставаться со своей страной.

До этого он также отмечал, что с теми, кто покинул Россию и желает ей исчезновения, нужно действовать в соответствии с законом. Также зампред Совбеза напомнил об особых правилах военного времени по отношению к предателям.

