Медведев объяснил необходимость оставаться со своей страной в сложные времена

Медведев: в сложные времена приличные люди должны оставаться со своей страной

В сложные для страны времена приличные люди должны оставаться со своей страной. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам, его слова приводит ТАСС.

«Не считаю, что людей с другими взглядами нужно прибивать к кресту. Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живешь», — объяснил Медведев, рассуждая о гражданах, которые покинули Россию после начала специальной военной операции и стали ее демонизировать.

Политик заявил о необходимости учитывать условия, в которых приходится жить, и добавил, что с течением времени взгляды людей могут меняться.

Ранее Медведев сообщил, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом. Также зампред Совбеза напомнил об особых правилах военного времени по отношению к предателям.