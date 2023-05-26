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08:16, 26 мая 2023Россия

Медведев объяснил необходимость оставаться со своей страной в сложные времена

Медведев: в сложные времена приличные люди должны оставаться со своей страной

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

В сложные для страны времена приличные люди должны оставаться со своей страной. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам, его слова приводит ТАСС.

«Не считаю, что людей с другими взглядами нужно прибивать к кресту. Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живешь», — объяснил Медведев, рассуждая о гражданах, которые покинули Россию после начала специальной военной операции и стали ее демонизировать.

Политик заявил о необходимости учитывать условия, в которых приходится жить, и добавил, что с течением времени взгляды людей могут меняться.

Ранее Медведев сообщил, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом. Также зампред Совбеза напомнил об особых правилах военного времени по отношению к предателям.

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Варвара Родикова
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