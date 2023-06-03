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15:38, 3 июня 2023Россия

Журналистов из недружественных стран не пустят на ПМЭФ

Песков сообщил, что журналисты из недружественных стран не получат аккредитацию на ПМЭФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Журналисты из недружественных стран не получат аккредитацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится с 14 по 17 июня 2023 года. О том, что их не пустят на форум, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран», — заявил Песков. Он пояснил, что к форуму проявляется большой интерес и «все другие СМИ будут работать там».

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках экономического форума. Это состоится на пленарной сессии 16 июня. По словам Пескова, часть пленарной сессии, как и всегда, пройдет в формате дискуссии — российский президент также присоединится к ней.

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    Антон Похиляк
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