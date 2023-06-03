Журналистов из недружественных стран не пустят на ПМЭФ

Песков сообщил, что журналисты из недружественных стран не получат аккредитацию на ПМЭФ

Журналисты из недружественных стран не получат аккредитацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится с 14 по 17 июня 2023 года. О том, что их не пустят на форум, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран», — заявил Песков. Он пояснил, что к форуму проявляется большой интерес и «все другие СМИ будут работать там».

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках экономического форума. Это состоится на пленарной сессии 16 июня. По словам Пескова, часть пленарной сессии, как и всегда, пройдет в формате дискуссии — российский президент также присоединится к ней.