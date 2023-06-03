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13:47, 3 июня 2023Россия

Губернатор заявил о повреждениях в Белгороде из-за работы ПВО

Губернатор Гладков заявил о повреждении уличного освещения в Белгороде из-за работы ПВО
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

В Белгороде, предварительно, в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) выявлены повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде, предварительно, в результате работы ПВО, зафиксированы повреждения уличного освещения в районе велодорожки в Сосновке», — написал он.

2 июня сообщалось, что в небе над Белгородом сбили неизвестный объект. По данным Telegram-канала Mash, сработала система ПВО. По информации авторов поста, инцидент произошел возле пункта временного размещения на стадионе «Белгород-Арена».

Ранее в Белгороде взорвался беспилотник. В результате пострадали два местных жителя. Как рассказали горожане, взрыв прогремел в районе улицы Щорса.

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    Алина Гончарова
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