Губернатор заявил о повреждениях в Белгороде из-за работы ПВО

Губернатор Гладков заявил о повреждении уличного освещения в Белгороде из-за работы ПВО

В Белгороде, предварительно, в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) выявлены повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде, предварительно, в результате работы ПВО, зафиксированы повреждения уличного освещения в районе велодорожки в Сосновке», — написал он.

2 июня сообщалось, что в небе над Белгородом сбили неизвестный объект. По данным Telegram-канала Mash, сработала система ПВО. По информации авторов поста, инцидент произошел возле пункта временного размещения на стадионе «Белгород-Арена».

Ранее в Белгороде взорвался беспилотник. В результате пострадали два местных жителя. Как рассказали горожане, взрыв прогремел в районе улицы Щорса.